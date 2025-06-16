«Атланта» намерена переподписать Лэрри Нэнса и может отпустить Клинта Капелу
«Хоукс» определяются со своей передней линией.
Ранее сообщалось, что клуб активно работает над сохранением форварда Кариса Леверта.
Другой задачей организации станет переподписание Лэрри Нэнса. 32-летний форвард набирал 8,5 очка, 4,3 подбора и 1,6 передачи за 19,3 минуты в среднем в 24 матчах, но пропустил конец сезона из-за перелома ноги.
Нэнс заработал около 11 миллионов в прошлом году и выходит на рынок свободных агентов вместе с Левертом и центровым Клинтом Капелой.
В активе Капелы в этом году 8,9 очка и 8,5 подбора за 21,4 минуты в 55 матчах. Ожидается, что «Хоукс» не будут бороться за 31-летнего игрока.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
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