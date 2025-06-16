«Атланта» намерена переподписать Лэрри Нэнса и может отпустить Клинта Капелу

«Хоукс» определяются со своей передней линией.

Ранее сообщалось, что клуб активно работает над сохранением форварда Кариса Леверта .

Другой задачей организации станет переподписание Лэрри Нэнса . 32-летний форвард набирал 8,5 очка, 4,3 подбора и 1,6 передачи за 19,3 минуты в среднем в 24 матчах, но пропустил конец сезона из-за перелома ноги.

Нэнс заработал около 11 миллионов в прошлом году и выходит на рынок свободных агентов вместе с Левертом и центровым Клинтом Капелой .

В активе Капелы в этом году 8,9 очка и 8,5 подбора за 21,4 минуты в 55 матчах. Ожидается, что «Хоукс» не будут бороться за 31-летнего игрока.