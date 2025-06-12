«Атланта» отклонила запрос «Никс» на встречу с Куином Снайдером

«Нью-Йорк» продолжает искать нового главного тренера.

Очередной кандидатурой в списке команды стал Куин Снайдер из «Атланты». «Хоукс» отклонили запрос из Нью-Йорка на проведение собеседования со своим специалистом.

Ранее «Никс» не смогли организовать встречи с Име Удокой, Крисом Финчем и Джейсоном Киддом.