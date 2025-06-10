«Сакраменто» проявляет интерес к Дариусу Гарлэнду и Трэю Янгу

«Кингз» заинтересованы в приобретении Дариуса Гарлэнда или Трэя Янга.

«Сакраменто» определил разыгрывающего защитника «Кливленда » Дариуса Гарлэнда как цель для обмена, поскольку стремится решить проблему вакансии ведущего защитника в команде в это межсезонье, сообщили несколько источников в лиге. «Сакраменто» надеется найти долгосрочное решение на позиции разыгрывающего защитника после обмена Де’Аарона Фокса в феврале.

У «Сакраменто » есть интерес к Гарлэнду, однако несколько источников в лиге сообщили, что «Атланта » в последние недели вела переговоры с «Кингз» о возможном обмене, сосредоточенном вокруг Трэя Янга . Однако с тех пор эти переговоры зашли в тупик», – пишет RG.org.