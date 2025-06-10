«Сакраменто» проявляет интерес к Дариусу Гарлэнду и Трэю Янгу
«Кингз» заинтересованы в приобретении Дариуса Гарлэнда или Трэя Янга.
«Сакраменто» определил разыгрывающего защитника «Кливленда» Дариуса Гарлэнда как цель для обмена, поскольку стремится решить проблему вакансии ведущего защитника в команде в это межсезонье, сообщили несколько источников в лиге. «Сакраменто» надеется найти долгосрочное решение на позиции разыгрывающего защитника после обмена Де’Аарона Фокса в феврале.
У «Сакраменто» есть интерес к Гарлэнду, однако несколько источников в лиге сообщили, что «Атланта» в последние недели вела переговоры с «Кингз» о возможном обмене, сосредоточенном вокруг Трэя Янга. Однако с тех пор эти переговоры зашли в тупик», – пишет RG.org.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: RG.org
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