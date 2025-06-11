«Атланта» хочет обменять 13-й и 22-й пики на выбор в Топ-10

«Атланта» хочет приобрести более высокий пик на драфте-2025.

«Хоукс» намерены обменять 13-й и 22-й пики на выбор в первой десятке предстоящего драфта.

«Атланта » получила дополнительный выбор в первом раунде от «Сакраменто» благодаря обмену Кевина Хертера в 2022 году.