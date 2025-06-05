«Атланта» работает над переподписанием Кариса Леверта, видит его ключевой частью ротации

«Хоукс» хотят продолжить сотрудничество с Карисом Левертом.

30-летний форвард перешел в команду из «Кливленда » перед зимним дедлайном в обмене Деандре Хантера.

Леверт набирал 14,6 очка, 3,9 подбора, 3 передачи и 1 перехват за 27 минут в среднем в 28 матчах за «Хоукс» со скамейки запасных.

Баскетболист заработал 16,6 миллиона долларов за этот сезон и станет свободным агентом летом.

«Атланта » считает его умения по набору очков и игре с мячом в руках ключевыми в своей ротации. Клуб сосредоточен на продлении сотрудничества с форвардом.