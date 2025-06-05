«Атланта» работает над переподписанием Кариса Леверта, видит его ключевой частью ротации
«Хоукс» хотят продолжить сотрудничество с Карисом Левертом.
30-летний форвард перешел в команду из «Кливленда» перед зимним дедлайном в обмене Деандре Хантера.
Леверт набирал 14,6 очка, 3,9 подбора, 3 передачи и 1 перехват за 27 минут в среднем в 28 матчах за «Хоукс» со скамейки запасных.
Баскетболист заработал 16,6 миллиона долларов за этот сезон и станет свободным агентом летом.
«Атланта» считает его умения по набору очков и игре с мячом в руках ключевыми в своей ротации. Клуб сосредоточен на продлении сотрудничества с форвардом.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Atlanta Journal-Constitution
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