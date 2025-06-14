«Правда ли, что ты собираешься завершить карьеру?» Леброн Джеймс опубликовал загадочный видеоролик

Леброн Джеймс опубликовал в соцсети загадочный видеоролик.

В ролике репортеры во время пресс-конференции задают форварду «Лейкерс » вопрос по поводу завершения карьеры.

«Леброн! Леброн! Правда ли, что ты собираешься завершить карьеру? Что дальше?», – спрашивает журналистка, после чего видео обрывается.

«Я задаю себе тот же вопрос», – написал Джеймс в подписи к ролику.