«Тебя не хватало!» Леброн Джеймс поздравил Кейтлин Кларк с возвращением после травмы

Форвард «Лейкерс» оставил приветственное сообщение в соцсетях.

«ЭФФЕКТ КК!! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОБРАТНО! ТЕБЯ НЕ ХВАТАЛО!», – написал Джеймс .

Кларк пропустила 5 матчей «Индианы » из-за травмы бедра.

Вернувшись в матче с «Нью-Йорком», она набрала 32 очка (11 из 20 с игры, 7 из 14 с трехочковой дистанции), 8 подборов, 9 передач, 2 блок-шота и 1 перехват за 31 минуту на паркете. Кларк также установила личный рекорд результативности за одну половину – 25 очков.

«Фивер» обыграли «Либерти» – 102:88.