«Тебя не хватало!» Леброн Джеймс поздравил Кейтлин Кларк с возвращением после травмы
Форвард «Лейкерс» оставил приветственное сообщение в соцсетях.
«ЭФФЕКТ КК!! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОБРАТНО! ТЕБЯ НЕ ХВАТАЛО!», – написал Джеймс.
Кларк пропустила 5 матчей «Индианы» из-за травмы бедра.
Вернувшись в матче с «Нью-Йорком», она набрала 32 очка (11 из 20 с игры, 7 из 14 с трехочковой дистанции), 8 подборов, 9 передач, 2 блок-шота и 1 перехват за 31 минуту на паркете. Кларк также установила личный рекорд результативности за одну половину – 25 очков.
«Фивер» обыграли «Либерти» – 102:88.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Леброна Джеймса
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