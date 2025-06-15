0

«Тебя не хватало!» Леброн Джеймс поздравил Кейтлин Кларк с возвращением после травмы

Форвард «Лейкерс» оставил приветственное сообщение в соцсетях.

«ЭФФЕКТ КК!! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОБРАТНО! ТЕБЯ НЕ ХВАТАЛО!», – написал Джеймс.

Кларк пропустила 5 матчей «Индианы» из-за травмы бедра. 

Вернувшись в матче с «Нью-Йорком», она набрала 32 очка (11 из 20 с игры, 7 из 14 с трехочковой дистанции), 8 подборов, 9 передач, 2 блок-шота и 1 перехват за 31 минуту на паркете. Кларк также установила личный рекорд результативности за одну половину – 25 очков.

«Фивер» обыграли «Либерти» – 102:88.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3336 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Леброна Джеймса
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoКейтлин Кларк
Индиана жен
logoЛейкерс
logoженская НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Правда ли, что ты собираешься завершить карьеру?» Леброн Джеймс опубликовал загадочный видеоролик
18вчера, 17:33Видео
Джордж Гервин: «Старая эпоха ушла. Нет Леброна, нет Стефа»
4вчера, 13:16
Колин Каухерд: «Лука Дончич никогда не будет Адонисом и не покажет защитного настроя Кобе Брайанта, потому что атака дается ему так легко»
1113 июня, 19:10
Главные новости
Тайлер Хирро: «Не верю в посадку на Луну и вообще во все, что происходило до 1950 года»
15сегодня, 08:12
Йован Буха: «Ник Клэкстон и Эндрю Уиггинс – лучшие реалистичные варианты, которые «Лейкерс» могут заполучить»
6сегодня, 07:07
Айо Досунму: «У Бузелиса есть все шансы доминировать так же, как Яннис»
3сегодня, 06:15
Дуайт Ховард и Лэнс Стивенсон подрались в матче открытия сезона лиги BIG3
6сегодня, 05:49Видео
Кейтлин Кларк реализовала 3 дальних трехочковых за 43 секунды
3сегодня, 05:23Видео
Фред Ванвлит и «Хьюстон» взаимно заинтересованы в продолжении сотрудничества
8сегодня, 05:00
Женская НБА. 11 очков, 5 подборов и 3 блок-шота Клюндиковой помогли «Миннесоте» разгромить «Лос-Анджелес», «Индиана» обыграла «Нью-Йорк», Кларк набрала 32 очка, и другие результаты
14сегодня, 04:40
Кевин Дюрэнт предпочитает перейти в «Сан-Антонио», «Майами» или «Хьюстон»
12сегодня, 04:22
«Санз» не заинтересованы в игроках, которых «Сперс» предложили за Кевина Дюрэнта
21вчера, 20:50
Игор Кокошков станет новым главным тренером «Анадолу Эфеса»
вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. «Чикаго» встретится с «Коннектикутом», «Вашингтон» примет «Атланту» и другие матчи
24 минуты назад
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» встретится с «Парижем» в 1-й игре серии
37 минут назад
ACB. 1/2 финала. «Уникаха» примет «Реал» в 3-й игре серии
52 минуты назад
Кайл Лаури, вероятнее всего, вернется в «Филадельфию» в следующем сезоне
сегодня, 07:28
«Будучность» получит 1500000 евро от правительства Черногории
сегодня, 06:45
Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» обыграл «Брешию» во 2-м матче серии (2-0)
вчера, 21:26
ACB. 1/2 финала. «Валенсия» победила «Тенерифе» (3-0) и прошла в финал
1вчера, 21:24
Шеми Оджелей подпишет 2-летний контракт с «Црвеной Звездой»
вчера, 18:29
«Фенербахче» следит за ситуацией с Джабари Паркером в «Барселоне»
вчера, 18:22
В 4-м матче финала было зафиксировано фолов больше, чем в первых трех встречах. Матч судил Скотт Фостер
9вчера, 18:01