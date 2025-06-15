Далтон Кнехт: «Леброн сказал, что может играть еще 5-10 лет»
По словам Далтона Кнехта, Леброн Джеймс готов играть еще как минимум 5 лет .
«Леброн сказал, что может играть еще 5-10 лет.
Так что мы с Броном можем играть вместе еще 5-10 лет. Почему бы и нет?!» – передает слова новичка «Лейкерс» TMZ Sports.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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