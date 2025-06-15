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Далтон Кнехт: «Леброн сказал, что может играть еще 5-10 лет»

По словам Далтона Кнехта, Леброн Джеймс готов играть еще как минимум 5 лет .

«Леброн сказал, что может играть еще 5-10 лет.

Так что мы с Броном можем играть вместе еще 5-10 лет. Почему бы и нет?!» – передает слова новичка «Лейкерс» TMZ Sports.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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