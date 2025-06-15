Андрей Ватутин: «Иван Ухов – отличный профессионал, очень порядочный парень и прогрессирует каждый год»
Андрей Ватутин прокомментировал подписание нового контракта с Иваном Уховым.
«С большой радостью сообщаю, что с Иваном Уховым договорились о новом двухлетнем контракте. Ваня – очень важное для нас подписание. Потому что Ваня – отличный профессионал, очень порядочный парень и прогрессирует каждый год.
Для нас большая честь и большая радость, что Иван согласился продлить отношения с ЦСКА», – сказал президент ЦСКА.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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