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Андрей Ватутин: «Иван Ухов – отличный профессионал, очень порядочный парень и прогрессирует каждый год»

Андрей Ватутин прокомментировал подписание нового контракта с Иваном Уховым.

«С большой радостью сообщаю, что с Иваном Уховым договорились о новом двухлетнем контракте. Ваня – очень важное для нас подписание. Потому что Ваня – отличный профессионал, очень порядочный парень и прогрессирует каждый год.

Для нас большая честь и большая радость, что Иван согласился продлить отношения с ЦСКА», – сказал президент ЦСКА.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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