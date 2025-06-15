Андреас Пистиолис о новом контракте Ивана Ухова: «Рад, что сохранили ключевую часть ядра команды»
Андреас Пистиолис рад подписанию нового двухлетнего контракта с Иваном Уховым.
«Рад, что мы сохранили у себя ключевую часть ядра команды. Ваня олицетворяет менталитет и ценности ЦСКА, и я с нетерпением жду предстоящих совместных битв», – отметил главный тренер ЦСКА.
«Для меня выступление за ЦСКА давно стало неотъемлемой частью жизни, воплощением мечты и стремления побеждать. Благодарен тренерам и руководству клуба за доверие, рад, что продолжу выходить на площадку в красно-синей форме с потрясающими товарищами по команде, что мы пойдем к новым титулам при поддержке наших болельщиков», – сказал защитник ЦСКА.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости