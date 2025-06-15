1

Иван Ухов подписал с ЦСКА новый двухлетний контракт

Иван Ухов остался в ЦСКА.

Защитник Иван Ухов (29 лет, 193 см) подписал новый двухлетний контракт с московским клубом.

Ухов провел за ЦСКА уже семь сезонов, став чемпионом Евролиги и 4-кратным победителем Единой лиге ВТБ. На счету защитника 327 матчей за ЦСКА – 11-й показатель в истории клуба.

В прошедшем сезоне Ухов набирал 5,4 очка, 2,9 подбора, 2,0 передачи и 1,1 перехвата в среднем за встречу. Игрок завершил сезон в качестве лучшего в лиге по реализации трехочковых – 51,2%.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3582 голоса
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
Иван Ухов
переходы
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зоран Лукич объявил список из 26 игроков, которые приедут в тренировочный лагерь сборной России
313 июня, 14:52
Иван Ухов о 5-м матче с «Зенитом»: «Понимали, что все можем и все знаем о сопернике. Удаление Джекири нас еще больше разозлило»
9 июня, 11:59
Захар Пашутин о 4-й игре финала Лиги ВТБ: «Иван Ухов показал очень эффективную игру, успевал везде. Здорово, что он выдерживает конкуренцию с легионерами»
14 июня, 08:46
Иван Ухов: «Астапкович много защищается против Бэйкона»
28 мая, 17:20
Главные новости
Рик Карлайл: «Знаю Скотта Фостера 30 лет, он отличный судья»
5 минут назад
Рик Карлайл: «Маловероятно, что Джарас Уокер сможет сыграть в финальной серии»
22 минуты назад
Марк Дэйгнолт: «Выиграли прошлый матч, но не контролировали игру»
140 минут назад
«Кливленд» выставил Айзека Окоро и Дина Уэйда на рынок обменов
152 минуты назад
Демар Дерозан: «Не хожу по клубам. Никогда в жизни не пил»
5сегодня, 18:47
Шэй Гилджес-Александер: «Трудно победить, если играть, как играли в прошлом матче»
сегодня, 18:21
Женская НБА. Трипл-дабл Энджел Риз помог «Чикаго» обыграть «Коннектикут» в гостях, «Вашингтон» примет «Атланту» и другие матчи
1сегодня, 18:11
Далтон Кнехт: «Леброн сказал, что может играть еще 5-10 лет»
14сегодня, 17:52
Брайан Уиндхорст об обмене Бэйна: Вся лига теперь будет пытаться разузнать, а как насчет Джа Морэнта и Джарена Джексона?»
9сегодня, 17:33
ACB. 1/2 финала. «Уникаха» победила «Реал» в 3-й игре серии (1-2)
5сегодня, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ватутин: «Иван Ухов – отличный профессионал, очень порядочный парень и прогрессирует каждый год»
55 секунд назад
Андреас Пистиолис о новом контракте Ивана Ухова: «Рад, что сохранили ключевую часть ядра команды»
28 минут назад
Евгений Богачев: «Перасович останется главным тренером команды, 99%»
1сегодня, 17:23
Билл Симмонс: «Теперь смотрите, как Пелинка обменяет Руи и 1-й пик драфта-2032 на Джарена Джексона»
9сегодня, 17:18
Джордан Нвора подпишет контракт с «Црвеной Звездой»
сегодня, 16:46
Чемпионат Франции. Финал. 30 очков Шортса помогли «Парижу» выиграть 1-й матч у «Монако»
сегодня, 16:40
Рокас Йокубайтис останется в «Маккаби Тель-Авив», улучшив контракт
сегодня, 15:40
«Олимпиакос» отказался отдать Алека Питерса в «Реал»
2сегодня, 15:12
Брэндин Подземски посетил матч финальной серии НХЛ «Эдмонтон» – «Флорида»
2сегодня, 14:57Фото
Сергей Елевич об Антониусе Кливленде: «Аврамович ушел из ЦСКА, но они взяли игрока даже еще лучше»
сегодня, 14:30