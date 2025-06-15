Иван Ухов подписал с ЦСКА новый двухлетний контракт
Иван Ухов остался в ЦСКА.
Защитник Иван Ухов (29 лет, 193 см) подписал новый двухлетний контракт с московским клубом.
Ухов провел за ЦСКА уже семь сезонов, став чемпионом Евролиги и 4-кратным победителем Единой лиге ВТБ. На счету защитника 327 матчей за ЦСКА – 11-й показатель в истории клуба.
В прошедшем сезоне Ухов набирал 5,4 очка, 2,9 подбора, 2,0 передачи и 1,1 перехвата в среднем за встречу. Игрок завершил сезон в качестве лучшего в лиге по реализации трехочковых – 51,2%.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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