Захар Пашутин о 4-й игре финала Лиги ВТБ: «Иван Ухов показал очень эффективную игру, успевал везде. Здорово, что он выдерживает конкуренцию с легионерами»

Захар Пашутин прокомментировал ход финальной серии чемпионата России.

«Легионеры ЦСКА были в порядке: Уэйр, Мбай, Джекири. Однако особо выделю Ивана Ухова . Защитник показал очень эффективную игру, успевал везде. Здорово, что он выдерживает конкуренцию с легионерами и может показывать такой достойный уровень баскетбола. Кто сильнее, тот и должен играть. Когда играет местный игрок – это вдвойне приятно.

Ротация решает в такие моменты. Чем больше ты имеешь в своем ростере сильных игроков, тем лучше. Игры идут подряд, усталость накапливается. Безусловно, Жбанов – мотор команды. Заводит американцев и русских на борьбу. Его духа и характера не хватило. Сергей – замечательный снайпер, против него не работает подстраховка. Но у ЦСКА тоже нет Никиты Курбанова, лучшего защищающегося игрока. Команды в равных условиях», – заключил ассистент тренерского штаба «Пармы».