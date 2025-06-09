Иван Ухов о 5-м матче с «Зенитом»: «Понимали, что все можем и все знаем о сопернике. Удаление Джекири нас еще больше разозлило»

Защитник ЦСКА рассказал, за счет чего команде удалось отыграться в 5-м матче.

По ходу четвертой четверти армейцы уступали с разницей в 13 очков (63:76), но смогли одержать итоговую победу – 89:84.

«Перед игрой мы собрались всей командой. Понимали, что легко на выезде нам точно не будет. Что касается четвертой четверти, то в тот момент мы просто продолжили играть в наш баскетбол. Понимали, что все можем и все знаем о сопернике. Это наша игра, которую мы не должны упустить, несмотря на разницу в счете. Плюс удаление Тони Джекири нас еще больше разозлило. Он очень важный игрок, и нам хотелось переломить ход игры, несмотря на это удаление», – рассказал Ухов .

Сам защитник провел на паркете 22,5 минуты и набрал 3 очка (1 из 3 с игры), собрал 1 подбор и отдал 1 передачу.