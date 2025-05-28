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Иван Ухов: «Астапкович много защищается против Бэйкона»

Иван Ухов рассказал о защите против Дуэйна Бэйкона в финальной серии.

- Андреас Пистиолис на пресс-конференции сказал, что удивлен тому, что Дуэйн Бэйкон не играет в НБА. Каково ему противостоять?

–  Человек умеет многое на площадке. Не только бросать с дистанции с хорошим процентом, но имеет в своем арсенале проход в обе стороны. Если знаешь слабые стороны оппонента, то можешь подловить его на них. Тут же человек индивидуально хорошо готов, есть талант и физические данные, чтобы делать тяжелые броски. В таком случае остается только сквозь зубы стараться сдерживать Бэйкона и не дать ему почувствовать свою игру. Если не дать ему разбросаться, то будет совершенно другая картина игры. В первой половине нам это удалось.

- За счет чего удалось его остановить? Постоянно сдваивались на Дуэйне, была хорошая подстраховка?

– Не будем раскрывать всех секретов. Серия не закончена, вся борьба еще впереди. Будем показывать на играх, как защищаться против лидера «Зенита». Сами все увидите.

- Тяжело без Никиты Курбанова, сломавшего руку в полуфинальной серии с УНИКСом?

– Никита очень добавлял нам сил именно в игре против таких исполнителей, как Дуэйн. Он отлично развит физически, очень умный, за счет габаритов может защищаться с первой по пятую позицию. Это большая потеря, но мы стараемся компенсировать отсутствие Никиты повышенной самоотдачей. Большая доля выпадает на Антона Астапковича, который много защищается против Бэйкона. Я тоже выхожу с третьей позиции.

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РивзОстин Ривз
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Иван Ухов
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