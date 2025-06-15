Марк Дэйгнолт: «Выиграли прошлый матч, но не контролировали игру»

Марк Дэйгнолт рассказал о настрое перед 5-м матчем финальной серии.

«Нам приходится непросто, мы играем против отличной команды, которая заставляет нас выкладываться на максимум. Надеюсь, что мы тоже заставляем их выкладываться на максимум.

Нет ничего утешительного в этих матчах. Это сильный соперник, который проверяет нас на прочность. Мы должны принимать эти вызовы, что наши парни и делают.

Мы должны играть лучше. Мы не контролировали тот матч. К счастью, мы выиграли его, но мы не контролировали матч. Так что мы должны относиться к нему почти как к поражению», – сказал главный тренер «Оклахомы».