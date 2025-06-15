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Дуэйн Уэйд: «Газоль должен был стать MVP финала в 2010 году. Кобе играл ужасно»

Дуэйн Уэйд высказался об игре Шэя Гилджес-Александера в финальной серии.

«Шэй – один из самых спокойных парней в мире. Сейчас не время быть спокойным.

Многие не знают, что в своей последней финальной серии Кобе Брайант играл не очень хорошо. Все думали, что Пау Газоль должен был стать MVP.

Кобе играл ужасно, но вы никогда не заметите этого, когда включите телевизор, потому что его лидерские качества всегда налицо. Он всегда играл эмоционально. Гилджес-Александер должен идти на жертвы. Это означает, что если у него проблемы в нападении, он должен играть в обороне», – сказал трехкратный чемпион НБА.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Дуэйна Уэйда
logoКобе Брайант
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logoШэй Гилджес-Александер
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