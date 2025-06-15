3

Отец Шэя Гилджес-Александера: «Он играет так, как раньше играл Майкл Джордан»

Отец Шэя Гилджес-Александера сравнил сына с Майклом Джорданом.

«В то время многие игроки чаще использовали средний бросок. Шэй вписался бы в ту игру, будучи игроком типа Майка.

Я не ставлю его в один ряд с Майком, Майк – величайший игрок в истории, но Шэй играет так, как раньше играл Майк. Броски со средней дистанции, пять-шесть трехочковых за матч – это игра Шэя», – сказал Вон Александер.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3497 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Overtime
logoШэй Гилджес-Александер
logoМайкл Джордан
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoОклахома-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шакил О′Нил: «Гилджес-Александер оттолкнулся и совершил пробежку, а Скотт Фостер просто стоял и смотрел»
12сегодня, 14:09
«Индиане» уже рисовали 75% на победу, но Шэй все перевернул. «Оклахома» в шести?
вчера, 08:56
Шэй Гилджес-Александер: «Когда я был ребенком и бросал мяч у себя во дворе, я отсчитывал секунды, представляя себя в клатче»
7вчера, 07:53
«Индиана» должна была повести 3-1. Но Гилджес-Александер переиграл всех один
97вчера, 06:55
Главные новости
Дуэйн Уэйд: «Газоль должен был стать MVP финала в 2010 году. Кобе играл ужасно»
223 минуты назад
ACB. 1/2 финала. «Уникаха» принимает «Реал» в 3-й игре серии
41 минуту назад
Женская НБА. «Чикаго» встречается с «Коннектикутом», «Вашингтон» примет «Атланту» и другие матчи
42 минуты назад
Адвокат семьи Янниса Тиммы: «Все имущество достается Анне Седоковой. Это кабальный брачный договор»
6сегодня, 15:52
Десмонд Бэйн перейдет в «Орландо», «Мемфис» получит Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Коула Энтони и четыре пика 1-го раунда
82сегодня, 15:24
Шэмс Чарания о реакции клубов на попытки «Никс» поговорить с кандидатами на пост главного тренера: «Они говорили «нет» и вешали трубку»
6сегодня, 14:47
Шакил О′Нил: «Гилджес-Александер оттолкнулся и совершил пробежку, а Скотт Фостер просто стоял и смотрел»
12сегодня, 14:09
Oregon Live о Егоре Демине: «У «Блэйзерс» уже есть молодой игрок на позиции разыгрывающего в лице Скута Хендерсона. Нужен ли им еще один? Вряд ли»
3сегодня, 13:58
Basketball Insiders: «Егор Демин, Каспарас Якучионис и Джеремайя Фирс – потрясающие распасовщики»
сегодня, 13:48
Журналист Джон Крочински: «Финикс» и «Миннесота» далеки от сделки по Кевину Дюрэнту»
сегодня, 13:35
Ко всем новостям
Последние новости
Джордан Нвора подпишет контракт с «Црвеной Звездой»
9 минут назад
Чемпионат Франции. Финал. 30 очков Шортса помогли «Парижу» выиграть 1-й матч у «Монако»
15 минут назад
Рокас Йокубайтис останется в «Маккаби Тель-Авив», улучшив контракт
сегодня, 15:40
«Олимпиакос» отказался отдать Алека Питерса в «Реал»
1сегодня, 15:12
Брэндин Подземски посетил матч финальной серии НХЛ «Эдмонтон» – «Флорида»
2сегодня, 14:57Фото
Сергей Елевич об Антониусе Кливленде: «Аврамович ушел из ЦСКА, но они взяли игрока даже еще лучше»
сегодня, 14:30
Кармело Энтони: «Никс» не нужен Яннис. Им нужен дуэт защитников. Я бы взял Лонзо Болла»
4сегодня, 13:00
Кайри Ирвинг: «Я знаю, каково это – потерять все, не хотеть больше быть на этом свете»
4сегодня, 11:58
«Тебя не хватало!» Леброн Джеймс поздравил Кейтлин Кларк с возвращением после травмы
сегодня, 07:48
Кайл Лаури, вероятнее всего, вернется в «Филадельфию» в следующем сезоне
сегодня, 07:28