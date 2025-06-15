Отец Шэя Гилджес-Александера: «Он играет так, как раньше играл Майкл Джордан»
Отец Шэя Гилджес-Александера сравнил сына с Майклом Джорданом.
«В то время многие игроки чаще использовали средний бросок. Шэй вписался бы в ту игру, будучи игроком типа Майка.
Я не ставлю его в один ряд с Майком, Майк – величайший игрок в истории, но Шэй играет так, как раньше играл Майк. Броски со средней дистанции, пять-шесть трехочковых за матч – это игра Шэя», – сказал Вон Александер.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Overtime
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