Отец Шэя Гилджес-Александера: «Он играет так, как раньше играл Майкл Джордан»

Отец Шэя Гилджес-Александера сравнил сына с Майклом Джорданом.

«В то время многие игроки чаще использовали средний бросок. Шэй вписался бы в ту игру, будучи игроком типа Майка.

Я не ставлю его в один ряд с Майком, Майк – величайший игрок в истории, но Шэй играет так, как раньше играл Майк. Броски со средней дистанции, пять-шесть трехочковых за матч – это игра Шэя», – сказал Вон Александер.