Шэй Гилджес-Александер: «Трудно победить, если играть, как играли в прошлом матче»
Шэй Гилджес-Александер рассказал о настрое «Тандер» перед 5-м матчем финала.
«Мы должны сделать все необходимое для победы. Таков наш настрой всегда. Трудно победить, если играть, как играли в прошлом матче. Мы должны внести коррективы.
Мы благодарны, что сумели добыть победу, но мы не хотим опираться на то, как играли в прошлом матче. Нам нужно стать лучше, и мы станем лучше», – сказал защитник «Оклахомы».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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