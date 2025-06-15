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Шэй Гилджес-Александер: «Трудно победить, если играть, как играли в прошлом матче»

Шэй Гилджес-Александер рассказал о настрое «Тандер» перед 5-м матчем финала.

«Мы должны сделать все необходимое для победы. Таков наш настрой всегда. Трудно победить, если играть, как играли в прошлом матче. Мы должны внести коррективы.

Мы благодарны, что сумели добыть победу, но мы не хотим опираться на то, как играли в прошлом матче. Нам нужно стать лучше, и мы станем лучше», – сказал защитник «Оклахомы».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Джошуа Павона в соцсети X
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