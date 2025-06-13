Гэри Пэйтон: «Гилджес-Александер и близко не Кобе»
Чемпион НБА в составе «Хит» призвал не сравнивать ШГА с Кобе Брайантом.
«Это и близко не Кобе. Кобе был один-единственный. И точка.
Вообще не надо никого сравнивать, особенно с кем-то вроде Кобе Брайанта. Пусть Шэй будет Шэем. Он еще не Кобе. И вряд ли когда-нибудь им станет. Он отличный баскетболист, но вы, ребята, остыньте немного. Второго Кобе не будет.
Кобе был человеком совершенно другого уровня. Просто поверьте мне. И мы можем сравнивать Джордана и Кобе, потому что Кобе сам стремился быть как Джордан», – заявил Пэйтон.
Ранее Гилджес-Александер заявил, что Кобе Брайант с детства был ориентиром для него.
Хьюстон
Сан-Антонио
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: NightcapShow
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