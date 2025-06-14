Егор Демин тренируется по методике Кобе Брайанта, Расселла Уэстбрука и Кевина Дюранта

Егор Демин рассказал о своих методах тренировок перед драфтом НБА.

«Физические кондиции – один из ключевых элементов моей подготовки к драфту НБА .

Мне удалось включить Sand Dune Park в Лос-Анджелесе в свою тренировочную программу. Это место, где готовились такие легенды, как Кобе Брайант , Расселл Уэстбрук и Кевин Дюрэнт .

Благодарен за возможность тренироваться там, где великие спортсмены закладывали «базу», – написал российский разыгрывающий в своем Telegram-канале.