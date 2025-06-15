Брэндин Подземски посетил матч финальной серии НХЛ «Эдмонтон» – «Флорида»
Брэндин Подземски поболел за «Эдмонтон» в финале НХЛ.
Атакующий защитник «Голден Стэйт» посетил 5-й матч финальной серии плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон» принимал «Флориду».
Матч закончился победой гостей со счетом 5:2. «Флорида» вышла вперед в серии – 3-2. Следующий матч состоится 18 июня в Санрайзе, штат Флорида.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Эдмонтона» в соцсети X
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