Брэндин Подземски посетил матч финальной серии НХЛ «Эдмонтон» – «Флорида»

Брэндин Подземски поболел за «Эдмонтон» в финале НХЛ.

Атакующий защитник «Голден Стэйт » посетил 5-й матч финальной серии плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон» принимал «Флориду».

Матч закончился победой гостей со счетом 5:2. «Флорида» вышла вперед в серии – 3-2. Следующий матч состоится 18 июня в Санрайзе, штат Флорида.