Брэндин Подземски перенес операцию на левом запястье и будет здоров к тренировочному лагерю
Брэндину Подземски понадобилось операционное вмешательство.
Защитник «Голден Стэйт» перенес процедуру хирургической обработки и очистки левого запястья. Ожидается, что 22-летний баскетболист будет полностью здоров к тренировочному лагерю.
Подземски набирал 11,7 очка, 5,1 подбора и 3,4 передачи в прошедшем регулярном чемпионате.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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