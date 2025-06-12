Брэндин Подземски перенес операцию по поводу травмы мышц туловища

Брэндин Подземски перенес вторую операцию после окончания сезона.

Атакующий защитник «Голден Стэйт » вчера перенес операцию по поводу травмы мышц кора. Игрок получил повреждение в середине сезона, из-за чего пропустил несколько матчей и продолжал испытывать проблемы до конца сезона.

Подземски также недавно перенес операцию на запястье. Ожидается, что он будет готов к предсезонному тренировочному лагерю.