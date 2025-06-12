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Брэндин Подземски перенес операцию по поводу травмы мышц туловища

Брэндин Подземски перенес вторую операцию после окончания сезона.

Атакующий защитник «Голден Стэйт» вчера перенес операцию по поводу травмы мышц кора. Игрок получил повреждение в середине сезона, из-за чего пропустил несколько матчей и продолжал испытывать проблемы до конца сезона.

Подземски также недавно перенес операцию на запястье. Ожидается, что он будет готов к предсезонному тренировочному лагерю.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста The Athletic Энтони Слэйтера в соцсети X
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