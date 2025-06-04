Брэндин Подземски: «Хочу сыграть на Олимпиаде в 2028 году»
Брэндин Подземски заявил, что хочет сыграть на Олимпиаде 2028 года.
«Разумеется, я хочу стать участником Матча всех звезд, как можно скорее, будь то со Стефом и остальными в команде, или когда они закончат. Я хочу этого.
Я хочу сыграть на Олимпиаде в 2028 году, определенно, это моя цель. И я просто хочу стать широко известным и вместе с группой других парней выиграть чемпионат. Это было бы для меня идеальным вариантом», – признался защитник «Голден Стэйт».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Up & Adams в соцсети X
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