Брэндин Подземски: «Хочу сыграть на Олимпиаде в 2028 году»

Брэндин Подземски заявил, что хочет сыграть на Олимпиаде 2028 года.

«Разумеется, я хочу стать участником Матча всех звезд, как можно скорее, будь то со Стефом и остальными в команде, или когда они закончат. Я хочу этого.

Я хочу сыграть на Олимпиаде в 2028 году, определенно, это моя цель. И я просто хочу стать широко известным и вместе с группой других парней выиграть чемпионат. Это было бы для меня идеальным вариантом», – признался защитник «Голден Стэйт ».