Шэмс Чарания о реакции клубов на попытки «Никс» поговорить с кандидатами на пост главного тренера: «Они говорили «нет» и вешали трубку»

«Никс» получили несколько жестких отказов по поводу должности главного тренера.

Как сообщалось ранее, «Нью-Йорк» пытался получить разрешение на собеседования с нескольких действующими главными тренерами НБА, у которых есть контракты с другими командами, но получил отказ как минимум от пяти клубов: «Чикаго», «Хьюстон», «Миннесота», «Атланта» и «Даллас».

По словам инсайдера Шэмса Чарании, команды совершенно не были заинтересованы в общении с «Никс» и дали несколько жестких отказов.

«Из этих пяти отказов, я слышал, было несколько случаев, когда команды просто вешали трубку.

Они говорили «нет» и вешали трубку. Возможно, даже отвечали грубо, что-то вроде «Еще чего!», – рассказал Чарания.