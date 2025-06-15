Шэмс Чарания о реакции клубов на попытки «Никс» поговорить с кандидатами на пост главного тренера: «Они говорили «нет» и вешали трубку»
«Никс» получили несколько жестких отказов по поводу должности главного тренера.
Как сообщалось ранее, «Нью-Йорк» пытался получить разрешение на собеседования с нескольких действующими главными тренерами НБА, у которых есть контракты с другими командами, но получил отказ как минимум от пяти клубов: «Чикаго», «Хьюстон», «Миннесота», «Атланта» и «Даллас».
По словам инсайдера Шэмса Чарании, команды совершенно не были заинтересованы в общении с «Никс» и дали несколько жестких отказов.
«Из этих пяти отказов, я слышал, было несколько случаев, когда команды просто вешали трубку.
Они говорили «нет» и вешали трубку. Возможно, даже отвечали грубо, что-то вроде «Еще чего!», – рассказал Чарания.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Rich Eisen Show
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