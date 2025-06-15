Кармело Энтони: «Никс» не нужен Яннис. Им нужен дуэт защитников. Я бы взял Лонзо Болла»

Энтони считает, что Брансону нужен подходящий партнер по задней линии.

«Что, если мы ждем слишком многого от Микэла Бриджеса? Не думаю, что мы можем просить его разыгрывать. Я бы взял Лонзо Болла . Риск минимален, зато результат может быть впечатляющим. Когда Джей Би будет отдыхать, Лонзо сможет кормить партнером передачами.

Брансону в пару нужен защитник по типу Эндрю Нембхарда . Коби Уайт тоже подходит. «Никс» не нужен Яннис. Им нужен дуэт защитников», – сказал Энтони .

Лонзо Болл принял участие в 35 матчах прошедшего регулярного сезона за «Чикаго», набирая в среднем 7,6 очка, 3,4 подбора и 3,3 передачи за 22,2 минуты на площадке. В следующем сезоне защитник заработает 10 миллионов долларов.