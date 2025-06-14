Чарльз Баркли: «Единственный минус в том, что Карлайл выиграет чемпионат, – «Никс» запросят разрешение на переговоры с ним»

Телеэксперт подколол «Нью-Йорк» в эфире.

«Знаю, до этого еще далеко, но если Рик Карлайл выиграет чемпионат, единственный минус в этом – «Никс» запросят разрешение на переговоры с ним. Я серьезно говорю», – заявил Баркли под смех коллег.

Ранее «Никс» отказали в переговорах с Куином Снайдером («Атланта»), Джейсоном Киддом («Даллас»), Име Удокой («Хьюстон»), Крисом Финчем («Миннесота») и Билли Донованом («Чикаго»).

Как сообщает Шэмс Чарания, на следующей неделе «Нью-Йорк » запланировал встречи с Тэйлором Дженкинсом и Майком Брауном.