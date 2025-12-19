Команды женской НБА занимают первые 5 мест в списке самых дорогих женских спортивных клубов мира по версии Forbes
Клубы женской НБА резко взлетели в цене.
Взлет популярности женской НБА, спровоцированный феноменом Кейтлин Кларк («Индиана»), привел к выходу клубов лиги на вершины мирового рейтинга по стоимости. Команды лиги занимают первые 5 мест в списке Forbes среди женских организаций.
Топ-5 Forbes:
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Forbes
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости