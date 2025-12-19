  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Команды женской НБА занимают первые 5 мест в списке самых дорогих женских спортивных клубов мира по версии Forbes
0

Команды женской НБА занимают первые 5 мест в списке самых дорогих женских спортивных клубов мира по версии Forbes

Клубы женской НБА резко взлетели в цене.

Взлет популярности женской НБА, спровоцированный феноменом Кейтлин Кларк («Индиана»), привел к выходу клубов лиги на вершины мирового рейтинга по стоимости. Команды лиги занимают первые 5 мест в списке Forbes среди женских организаций.

Топ-5 Forbes:

  1. «Нью-Йорк» (400 млн, доход – 25 млн);

  2. «Индиана» (370, 32);

  3. «Сиэтл» (330, 21);

  4. «Лас-Вегас» (310, 22);

  5. «Финикс» (300, 25).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Forbes
Индиана жен
Финикс жен
logoСиэтл жен
Нью-Йорк жен
logoженская НБА
Лас-Вегас жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Даллас» второй раз подряд получил первый пик драфта женской НБА
24 ноября, 08:55
Уилсон, Коллиер, Томас, Митчелл и Грэй – в 1-й символической пятерке женской НБА
10 октября, 18:42Фото
Женская НБА. 1/2 финала. 31+9 Уилсон не спасли «Лас-Вегас» от поражения «Индиане», «Финикс» выбил «Миннесоту» благодаря 23+8+10 Томас
29 сентября, 04:17
Главные новости
Владельцы «Рокетс» ведут переговоры о перевозе «Коннектикут Сан» в Хьюстон
13 минут назад
Девин Букер о матче против Стефа Карри: «Игра против кумира в твоих кроссовках – настоящее безумие»
36 минут назадФото
Стив Керр: «Тяжело переварить, что исход игры решил такой свисток»
51 минуту назад
Джейлен Брансон: «Со мной не советовались по поводу баннера, но я и не вижу в нем особого смысла»
сегодня, 15:20
«В Колорадо пора легализовать защиту». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
сегодня, 14:59Фото
Майк Браун о Тайлере Колеке: «Не сравниваю всех невысоких белых парней, но ставлю в пример Ти Джей Макконнелла»
сегодня, 14:30
«Гонка за MVP». Топ-3 без изменений, Брансон поднялся на 4-ю строчку, Вембаньяма вернулся в рейтинг
сегодня, 14:13
Шэй Гилджес-Александер обошел Николу Йокича в пробном голосовании за MVP сезона от ESPN
сегодня, 13:59Фото
Джей Би Бикерстафф: «Арбитр постарался стать ключевым лицом матча, который должен был быть совсем о другом»
сегодня, 13:50
Данкан Робинсон не доиграл матч с «Далласом» из-за травмы левого колена
сегодня, 13:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Конфликт между Кириллом Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» будет рассмотрен в спортивной арбитражной палате (НЦСА)
сегодня, 14:45
Пост Дёмина на Трибуне вошел в топ-3 самых заплюсованных за 2025 год
сегодня, 13:35
Карлес Дуран станет главным тренером турецкого «Мерсина»
сегодня, 13:33
Генменеджер фарм-клуба «Селтикс» Джарелл Кристиан стал ассистентом в тренерском штабе женского «Сиэтла»
сегодня, 13:10
Чемпионат Франции. «Булазак» встретится с «Лиможем»
сегодня, 09:10
Адриатическая лига. «Клуж» примет КРКА, «Задар» сыграет с «Илирией»
сегодня, 12:20
Расселл Уэстбрук удерживал Тумани Камару за руку, повалил его на паркет, получив неспортивный фол
сегодня, 10:02Видео
Саша Обрадович о серии поражений в Евролиге: «Мы показываем достойную игру, даже когда проигрываем»
вчера, 18:01
Опубликованы бюджеты клубов Бундеслиги на сезон 2025/26: «Бавария» сохраняет лидерство
вчера, 16:10
«Марусси» официально подписал Джорджа Папаса
вчера, 14:59Фото