Владельцы «Рокетс» ведут переговоры о перевозе «Коннектикут Сан» в Хьюстон

«Коннектикут» может переехать в Хьюстон.

Тилман Фертитта ведет переговоры с «Коннектикут Сан» из женской НБА по выкупу команды и перевозу ее в Хьюстон. Владельцы «Рокетс» были следующими на очереди в лиге и могут ускорить появление женского коллектива за счет приобретения уже существующего.

«Сан» располагаются в Ункасвилле и давно ищут инвесторов или покупателей. «Рокетс» уже предлагали 250 миллионов – сумму, соответствующую стоимости последних команд расширения лиги, однако организация из Коннектикута намеревалась совершить сделку с инвестиционной группой Стива Пальюки из Бостона. Лига заблокировала сделку на 325 миллионов из соображений ранее обговоренной очередности.

В Хьюстоне уже была своя команда. «Кометс» выиграли первые четыре титула в истории лиги, но закрылись после 2008 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Тилман Фертитта
logoНБА
logoХьюстон
logoженская НБА
logoКоннектикут жен
