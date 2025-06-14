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«Голден Стэйт» лидирует с большим отрывом по уплаченному налогу на роскошь в истории НБА

«Уорриорз» заплатили самый большой налог на роскошь в истории НБА.

Эксперт Лев Акабас опубликовал график с уплаченными налогами на роскошь каждой команды лиги, включая текущий сезон.

«Голден Стэйт» лидирует с большим отрывом – 694 млн долларов. Далее идут «Клипперс» (401), «Бруклин» (312), «Финикс» (289) и «Нью-Йорк» (287).

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Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Лева Акабаса в соцсети X
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