«Голден Стэйт» лидирует с большим отрывом по уплаченному налогу на роскошь в истории НБА
«Уорриорз» заплатили самый большой налог на роскошь в истории НБА.
Эксперт Лев Акабас опубликовал график с уплаченными налогами на роскошь каждой команды лиги, включая текущий сезон.
«Голден Стэйт» лидирует с большим отрывом – 694 млн долларов. Далее идут «Клипперс» (401), «Бруклин» (312), «Финикс» (289) и «Нью-Йорк» (287).
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости