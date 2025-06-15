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Журналист Джон Крочински: «Финикс» и «Миннесота» далеки от сделки по Кевину Дюрэнту»

«Санз» и «Тимбервулвс» далеки от договоренности по обмену Кевина Дюрэнта.

«Я знаю, что было много разговоров о «Вулвс» и Кевине Дюрэнте. Я думаю, что, как и в феврале, у клуба есть интерес к нему. Стороны обсуждали возможные варианты обмена.

Но, насколько мне известно, они далеки от сделки. Все может быстро измениться, но на данный момент ситуация такова», – пишет журналист The Athletic Джон Крочински.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3453 голоса
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста The Athletic Джона Крочински в соцсети X
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