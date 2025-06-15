Журналист Джон Крочински: «Финикс» и «Миннесота» далеки от сделки по Кевину Дюрэнту»

«Санз» и «Тимбервулвс» далеки от договоренности по обмену Кевина Дюрэнта.

«Я знаю, что было много разговоров о «Вулвс» и Кевине Дюрэнте. Я думаю, что, как и в феврале, у клуба есть интерес к нему. Стороны обсуждали возможные варианты обмена.

Но, насколько мне известно, они далеки от сделки. Все может быстро измениться, но на данный момент ситуация такова», – пишет журналист The Athletic Джон Крочински.