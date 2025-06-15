Журналист Джон Крочински: «Финикс» и «Миннесота» далеки от сделки по Кевину Дюрэнту»
«Санз» и «Тимбервулвс» далеки от договоренности по обмену Кевина Дюрэнта.
«Я знаю, что было много разговоров о «Вулвс» и Кевине Дюрэнте. Я думаю, что, как и в феврале, у клуба есть интерес к нему. Стороны обсуждали возможные варианты обмена.
Но, насколько мне известно, они далеки от сделки. Все может быстро измениться, но на данный момент ситуация такова», – пишет журналист The Athletic Джон Крочински.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости