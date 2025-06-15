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Кевин Дюрэнт предпочитает перейти в «Сан-Антонио», «Майами» или «Хьюстон»

Стали известны команды, которые форвард «Санс» считает подходящими.

Как сообщает Шэмс Чарания, «Хит», «Сперс» и «Рокетс» стали предпочтительными направлениями для звезды «Финикса» в случае обмена. Стало известно, что именно эти три команды Дюрэнт готов рассмотреть для долгосрочного соглашения.

Дюрэнт находится на последнем году контракта на 54,7 миллиона долларов в сезоне-2025/26, и «Санс» дали понять шести-восьми заинтересованным клубам, что примут лучшее предложение, даже если это означает обмен в команду, не входящую в список предпочтений игрока.

После обмена Дюрэнт сможет подписать двухлетнее продление контракта на 122 миллиона долларов уже 6 июля. Если же он подождет шесть месяцев, то сможет получить 124 миллиона.

Дюрэнту в сентябре исполнится 37 лет. В этом сезоне он в 15-й раз попал в Матч всех звезд, набирая в среднем 26,6 очка, 6 подборов и 4,2 передачи за 62 игры. Будущий член Зала славы три сезона подряд набирает минимум 25 очков с 50% попаданий с игры и 40% из-за дуги, что является рекордом НБА (по данным ESPN Research).

Баскетболист остается одним из лучших снайперов: 49,7% точности бросков в прыжке и 53,1% со средней дистанции (лучшие показатели в лиге). По данным GeniusIQ, у Дюрэнта также лучший процент попадания бросков в прыжке после ведения (50,9%).

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3252 голоса
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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Шэмс Чарания
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