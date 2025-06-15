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Джабари Смит может стать частью обмена Кевина Дюрэнта в «Хьюстон», Джейлен Грин хочет остаться в «Рокетс»

Команды обсуждают возможную сделку.

«Изменения в руководстве «Санс» влияют на переговоры. «Хьюстон» и «Финикс» обсуждают возможную сделку с Дюрэнтом уже больше года, причем агрессивность «Санс» объясняется их ограниченными возможностями и отсутствием рычагов давления. В какой-то момент, по словам источников в клубе, «Финикс» хотел вернуть контроль над своими драфт-пиками (пики первого раунда в 2025, 2027 годах и права на обмен в 2029 году), а в другой раз – стремился получить несколько молодых талантов, таких как Алперен Шенгюн и Джейлен Грин.

Недавно в связи с интересом «Санс» всплыло имя форварда Джабари Смита, сообщают источники в команде и лиге. Грин, чье имя уже фигурировало в слухах об обмене на Дюрэнта и других звезд, настроен улучшить свою игру после неудачных матчей в плей-офф и хочет остаться в «Хьюстоне», – пишет The Athletic.

Ранее Шэмс Чарания сообщил, что сам Кевин Дюрэнт предпочел бы оказаться в «Рокетс», «Хит» или «Сперс».

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3366 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoКевин Дюрэнт
logoДжабари Смит
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logoХьюстон
logoФиникс
logoДжейлен Грин
возможные переходы
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