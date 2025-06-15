6

«Финикс» готов включить Грэйсона Аллена и Ройса О’Нила в обмен Кевина Дюрэнта

Клуб может расстаться не только со звездным форвардом.

«По данным источников, на этой неделе активно обсуждается готовность «Санс» рассмотреть сделки с участием Аллена и О’Нила в рамках переговоров по Дюрэнту, чтобы дополнительно снизить налоговую нагрузку. После зимы, насыщенной обсуждениями обменов с разными командами, «Финикс» хорошо знаком с концепцией многосторонних сделок (с участием трех и более команд)», – пишет инсайдер Джейк Фишер.

В сезоне-2024/25 29-летний Аллен в среднем набирал 10,6 очка, 3 подбора и 2,1 передачи в 64 матчах. Он выходил в стартовой пятерке семь раз, а его зарплата в следующем сезоне составит 16,9 миллиона долларов.

32-летний О’Нил в прошедшем регулярном сезоне провел 75 матчей (22 – в старте), набирая в среднем 9,1 очка, 4,7 подбора и 2,2 передачи. За следующий сезон форвард заработает 10,6 миллиона долларов.

Контракты обоих баскетболистов действуют до 2028 года (у Аллена на последний сезон есть опция игрока).

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3425 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoФиникс
logoГрэйсон Аллен
logoКевин Дюрэнт
logoРойс О'Нил
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт предпочитает перейти в «Сан-Антонио», «Майами» или «Хьюстон»
12сегодня, 04:22
«Голден Стэйт» лидирует с большим отрывом по уплаченному налогу на роскошь в истории НБА
11вчера, 16:05Фото
Кендрик Перкинс: «Кевин Дюрэнт больше не является фактором успеха, если вы хотите выиграть чемпионат»
22вчера, 13:48
Главные новости
Basketball Insiders: «Егор Демин, Каспарас Якучионис и Джеремайя Фирс – потрясающие распасовщики»
4 минуты назад
Журналист Джон Крочински: «Финикс» и «Миннесота» далеки от сделки по Кевину Дюрэнту»
17 минут назад
Юрист Екатерина Гордон о смерти Яниса Тиммы: «Человечески какая-то доля вины на Анне Седоковой, вероятно, есть»
231 минуту назад
«Миннесота» не хочет включать Джейдена Макдэниэлса в сделку по Кевину Дюрэнту
4сегодня, 11:30
Маркус Моррис: «Порзингис не воплощает того, что «Бостону» нужно на этой позиции»
4сегодня, 11:10
Билл Симмонс: «Майами» нужно «взрывать»
10сегодня, 10:25
Джабари Смит может стать частью обмена Кевина Дюрэнта в «Хьюстон», Джейлен Грин хочет остаться в «Рокетс»
11сегодня, 09:18
Тайлер Хирро: «Не верю в посадку на Луну и вообще во все, что происходило до 1950 года»
41сегодня, 08:12
Йован Буха: «Ник Клэкстон и Эндрю Уиггинс – лучшие реалистичные варианты, которые «Лейкерс» могут заполучить»
11сегодня, 07:07
Айо Досунму: «У Бузелиса есть все шансы доминировать так же, как Яннис»
4сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кармело Энтони: «Никс» не нужен Яннис. Им нужен дуэт защитников. Я бы взял Лонзо Болла»
152 минуты назад
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» встретится с «Парижем» в 1-й игре серии
сегодня, 12:50
ACB. 1/2 финала. «Уникаха» примет «Реал» в 3-й игре серии
сегодня, 12:50
Женская НБА. «Чикаго» встретится с «Коннектикутом», «Вашингтон» примет «Атланту» и другие матчи
сегодня, 12:50
Кайри Ирвинг: «Я знаю, каково это – потерять все, не хотеть больше быть на этом свете»
1сегодня, 11:58
«Тебя не хватало!» Леброн Джеймс поздравил Кейтлин Кларк с возвращением после травмы
сегодня, 07:48
Кайл Лаури, вероятнее всего, вернется в «Филадельфию» в следующем сезоне
сегодня, 07:28
«Будучность» получит 1500000 евро от правительства Черногории
сегодня, 06:45
Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» обыграл «Брешию» во 2-м матче серии (2-0)
вчера, 21:26
ACB. 1/2 финала. «Валенсия» победила «Тенерифе» (3-0) и прошла в финал
1вчера, 21:24