«Финикс» готов включить Грэйсона Аллена и Ройса О’Нила в обмен Кевина Дюрэнта

Клуб может расстаться не только со звездным форвардом.

«По данным источников, на этой неделе активно обсуждается готовность «Санс» рассмотреть сделки с участием Аллена и О’Нила в рамках переговоров по Дюрэнту , чтобы дополнительно снизить налоговую нагрузку. После зимы, насыщенной обсуждениями обменов с разными командами, «Финикс » хорошо знаком с концепцией многосторонних сделок (с участием трех и более команд)», – пишет инсайдер Джейк Фишер.

В сезоне-2024/25 29-летний Аллен в среднем набирал 10,6 очка, 3 подбора и 2,1 передачи в 64 матчах. Он выходил в стартовой пятерке семь раз, а его зарплата в следующем сезоне составит 16,9 миллиона долларов.

32-летний О’Нил в прошедшем регулярном сезоне провел 75 матчей (22 – в старте), набирая в среднем 9,1 очка, 4,7 подбора и 2,2 передачи. За следующий сезон форвард заработает 10,6 миллиона долларов.

Контракты обоих баскетболистов действуют до 2028 года (у Аллена на последний сезон есть опция игрока).