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«Миннесота» не хочет включать Джейдена Макдэниэлса в сделку по Кевину Дюрэнту

«Тимбервулвс» желают оставить Макдэниэлса у себя.

«По данным источников в клубе, «Вулвс» не включают Джейдена Макдэниелса в какие-либо переговоры по обмену Кевина Дюрэнта. Это означает, что либо Джулиус Рэндл, либо Руди Гобер должны будут стать основными «уравнителями» зарплат в этой сделке.

У Рэндла есть опция игрока на 31 миллион долларов в следующем сезоне, а Гобер заработает 35 миллионов долларов. Включение любого из них не только поможет соблюсти финансовые условия обмена, но и даст «Финиксу» опытных игроков, способных помочь Девину Букеру и «Санс» стать конкурентоспособными уже сейчас. Похоже, «Финикс» не хочет полностью разбирать состав и начинать перестройку в рамках этого обмена», – пишет Джон Кравчински из The Athletic.

В прошедшем регулярном сезоне Джейден Макдэниэлс принял участие во всех 82 матчах, набирая в среднем 12,2 очка (47,7% с игры, 33% из-за дуги), 5,7 подбора и 2 передачи за 31,9 минуты на паркете.

Контракт 24-летнего форварда действует до 2029 года, в следующем сезоне игрок заработает 24,4 миллиона долларов.

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МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoКевин Дюрэнт
logoДжулиус Рэндл
logoДжейден Макдэниэлс
logoНБА
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