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«Клипперс», «Сакраменто» и «Даллас» – главные претенденты на Дрю Холидэя

«Бостон» изучает варианты обмена Дрю Холидэя.

Разыгрывающий «Селтикс» Дрю Холидэй является одним из самых громких имен на рынке обменов. Сообщается, что три команды Западной конференции –«Клипперс», «Сакраменто» и «Даллас» – лидируют в гонке за его приобретение.

«Клипперс», «Кингз» и «Мэверикс» следует рассматривать как наиболее вероятные варианты перехода Дрю Холидэя в это межсезонье.

Растет уверенность в том, что двукратный чемпион НБА будет обменян к началу следующего сезона, поскольку «Бостон» решительно настроен сократить платежную ведомость», – пишет эксперт Джейк Вайнбах.

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ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница эксперта Джейка Вайнбаха в соцсети X
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