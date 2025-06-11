Джейлен Браун перенес операцию на колене и будет готов к тренировочному лагерю

Джейлен Браун перенес операцию на колене.

Форвард «Бостона» перенес артроскопический дебридмент правого колена и, как ожидается, полностью восстановится к тренировочному лагерю перед сезоном-2025/26.

Артроскопический дебридмент – это хирургическая процедура, направленная на удаление поврежденных или воспаленных тканей с использованием артроскопа.