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Джейлен Браун перенес операцию на колене и будет готов к тренировочному лагерю

Джейлен Браун перенес операцию на колене.

Форвард «Бостона» перенес артроскопический дебридмент правого колена и, как ожидается, полностью восстановится к тренировочному лагерю перед сезоном-2025/26.

Артроскопический дебридмент – это хирургическая процедура, направленная на удаление поврежденных или воспаленных тканей с использованием артроскопа.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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