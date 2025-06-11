Джейлен Браун перенес операцию на колене и будет готов к тренировочному лагерю
Джейлен Браун перенес операцию на колене.
Форвард «Бостона» перенес артроскопический дебридмент правого колена и, как ожидается, полностью восстановится к тренировочному лагерю перед сезоном-2025/26.
Артроскопический дебридмент – это хирургическая процедура, направленная на удаление поврежденных или воспаленных тканей с использованием артроскопа.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
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