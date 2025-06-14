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«Санз» не заинтересованы в игроках, которых «Сперс» предложили за Кевина Дюрэнта

Обмен Кевина Дюрэнта в «Сан-Антонио» маловероятен.

«По словам источников, «Финикс» не в восторге от игроков, которых «Сан-Антонио предложил в ходе переговоров команд на сегодняшний день.

Очевидно, предполагается, что Кевин Дюрэнт был бы рад возможности играть вместе с Виктором Вембаньямой, но также считается, что «Сперс» готовы обсуждать только ветеранов, таких как Девин Васселл, Келдон Джонсон и Харрисон Барнс.

«Сперс» удалось приобрести Де’Аарона Фокса из «Сакраменто» в основном на своих условиях, и теперь не могут отказаться от лучшего новичка года Стефона Кастла или 2-го пика на драфте этого месяца», – пишет инсайдер Джейк Фишер.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3175 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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