«Миннесота» и «Майами» – наиболее часто упоминаемые варианты обмена Кевина Дюрэнта

«Санз» продолжают рассматривать варианты обмена Кеаина Дюрэнта.

«По словам источников, «Санз» надеются получить определенные качественные драфт-активы в обмен на Кевина Дюрэнта , поэтому проводят комплексную проверку на различных уровнях перспективных игроков первого раунда, полагая, что они получат по крайней мере один значимый пик на драфте, который состоится через 11 дней.

В настоящее время у «Финикса » только 29-й и 52-й пики. Очевидно, что данном этапе ничего не ясно, но две команды, которые чаще всего упоминаются в качестве возможных вариантов Дюрэнта, по словам источников в лиге – «Миннесота » и «Майами », – пишет инсайдер Джейк Фишер.