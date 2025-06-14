«Миннесота» и «Майами» – наиболее часто упоминаемые варианты обмена Кевина Дюрэнта
«Санз» продолжают рассматривать варианты обмена Кеаина Дюрэнта.
«По словам источников, «Санз» надеются получить определенные качественные драфт-активы в обмен на Кевина Дюрэнта, поэтому проводят комплексную проверку на различных уровнях перспективных игроков первого раунда, полагая, что они получат по крайней мере один значимый пик на драфте, который состоится через 11 дней.
В настоящее время у «Финикса» только 29-й и 52-й пики. Очевидно, что данном этапе ничего не ясно, но две команды, которые чаще всего упоминаются в качестве возможных вариантов Дюрэнта, по словам источников в лиге – «Миннесота» и «Майами», – пишет инсайдер Джейк Фишер.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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