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«Миннесота» и «Майами» – наиболее часто упоминаемые варианты обмена Кевина Дюрэнта

«Санз» продолжают рассматривать варианты обмена Кеаина Дюрэнта.

«По словам источников, «Санз» надеются получить определенные качественные драфт-активы в обмен на Кевина Дюрэнта, поэтому проводят комплексную проверку на различных уровнях перспективных игроков первого раунда, полагая, что они получат по крайней мере один значимый пик на драфте, который состоится через 11 дней.

В настоящее время у «Финикса» только 29-й и 52-й пики. Очевидно, что данном этапе ничего не ясно, но две команды, которые чаще всего упоминаются в качестве возможных вариантов Дюрэнта, по словам источников в лиге – «Миннесота» и «Майами», – пишет инсайдер Джейк Фишер.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3150 голосов
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Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
logoКевин Дюрэнт
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