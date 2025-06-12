Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» попробует завершить серию с «Бешикташем» у себя дома
Сегодня, 12 июня, в чемпионате Турции пройдет один матч 1/2 плей-офф.
«Анадолу Эфес» попробует закрыть серию с «Бешикташем» у себя дома и выйти в финал, где уже ждет своего соперника «Фенербахче».
Чемпионат Турции
1/2 финала (до 3 побед)
Четвертый матч
«Анадолу Эфес» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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