Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» попробует завершить серию с «Бешикташем» у себя дома

Сегодня, 12 июня, в чемпионате Турции пройдет один матч 1/2 плей-офф.

«Анадолу Эфес » попробует закрыть серию с «Бешикташем » у себя дома и выйти в финал, где уже ждет своего соперника «Фенербахче».

Чемпионат Турции

1/2 финала (до 3 побед)

Четвертый матч

«Анадолу Эфес » ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.