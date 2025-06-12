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Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» попробует завершить серию с «Бешикташем» у себя дома

Сегодня, 12 июня, в чемпионате Турции пройдет один матч 1/2 плей-офф.

«Анадолу Эфес» попробует закрыть серию с «Бешикташем» у себя дома и выйти в финал, где уже ждет своего соперника «Фенербахче».

Чемпионат Турции

1/2 финала (до 3 побед)

Четвертый матч

«Анадолу Эфес» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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