«Анадолу Эфес» продлил сотрудничество с Пи Джей Дозьером
Пи Джей Дозьер останется в Турции.
«Анадолу Эфес» подписал с американским защитником (28 лет, 198 см) контракт на следующие 2 сезона.
Дозьер присоединился к турецкому клубу в середине сезона и набирал 8,3 очка, 2,2 подбора и 2,9 передачи за 18,5 минуты в среднем в 18 матчах Евролиги.
Баскетболистом интересовался «Хапоэль Тель-Авив» и ряд других команд турнира.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Анадолу Эфеса»
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