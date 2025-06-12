«Анадолу Эфес» продлил сотрудничество с Пи Джей Дозьером

Пи Джей Дозьер останется в Турции.

«Анадолу Эфес » подписал с американским защитником (28 лет, 198 см) контракт на следующие 2 сезона.

Дозьер присоединился к турецкому клубу в середине сезона и набирал 8,3 очка, 2,2 подбора и 2,9 передачи за 18,5 минуты в среднем в 18 матчах Евролиги .

Баскетболистом интересовался «Хапоэль Тель-Авив » и ряд других команд турнира.