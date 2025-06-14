Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» примет «Анадолу Эфес» в решающем матче серии

Сегодня, 14 июня, в чемпионате Турции пройдет один матч 1/2 плей-офф.

«Бешикташ » и «Анадолу Эфес » выяснят, кто станет соперником «Фенербахче» в финале. Чемпионат Турции 1/2 финала (до 3 побед) Пятый матч В серии ничья – 2-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.