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Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» примет «Анадолу Эфес» в решающем матче серии

Сегодня, 14 июня, в чемпионате Турции пройдет один матч 1/2 плей-офф.

«Бешикташ» и «Анадолу Эфес» выяснят, кто станет соперником «Фенербахче» в финале.

Чемпионат Турции

1/2 финала (до 3 побед)

Пятый матч

В серии ничья – 2-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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