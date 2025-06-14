Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» примет «Анадолу Эфес» в решающем матче серии
Сегодня, 14 июня, в чемпионате Турции пройдет один матч 1/2 плей-офф.
«Бешикташ» и «Анадолу Эфес» выяснят, кто станет соперником «Фенербахче» в финале.
Чемпионат Турции
1/2 финала (до 3 побед)
Пятый матч
В серии ничья – 2-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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