Стивен Адамс продлит контракт с «Хьюстоном» – 39 млн долларов за 3 года

Стивен Адамс останется в «Хьюстоне».

Центровой «Рокетс» (31 год, 211 см) согласился на продление контракта с клубом на три года и 39 миллионов долларов.

Контракт Адамса истекал по окончании сезона-2024/25, клуб не позволил центровому стать неограниченно свободным агентом.

Пропустив сезон-2023/24, Адамс отыграл в этом сезоне 58 матчей и в среднем играл 22,1 минуты в плей-офф. Показатели в сезоне составили 3,9 очка, 5,7 подбора и 1,2 передачи в среднем за встречу. Адамс в этом сезоне лидировал в лиге по проценту подборов в нападении.