«Финикс» ведет активные реговоры с пятью командами по поводу обмена Кевина Дюрэнта

«Санз» намерены обменять Кевина Дюрэнта до драфта.

По словам инсайдера Шэмса Чарании, за последние 24 часа «Финикс » вел активные переговоры по обмену Кевина Дюрэнта со следующими командами: «Майами », «Нью-Йорк », «Хьюстон», «Сан-Антонио» и «Миннесота».

Обмен будет осуществлен до драфта НБА , который состоится 25 июня.