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«Финикс» ведет активные реговоры с пятью командами по поводу обмена Кевина Дюрэнта

«Санз» намерены обменять Кевина Дюрэнта до драфта.

По словам инсайдера Шэмса Чарании, за последние 24 часа «Финикс» вел активные переговоры по обмену Кевина Дюрэнта со следующими командами: «Майами», «Нью-Йорк», «Хьюстон», «Сан-Антонио» и «Миннесота».

Обмен будет осуществлен до драфта НБА, который состоится 25 июня. 

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?1821 голос
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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