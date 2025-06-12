«Финикс» ведет активные реговоры с пятью командами по поводу обмена Кевина Дюрэнта
«Санз» намерены обменять Кевина Дюрэнта до драфта.
По словам инсайдера Шэмса Чарании, за последние 24 часа «Финикс» вел активные переговоры по обмену Кевина Дюрэнта со следующими командами: «Майами», «Нью-Йорк», «Хьюстон», «Сан-Антонио» и «Миннесота».
Обмен будет осуществлен до драфта НБА, который состоится 25 июня.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
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