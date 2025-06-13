Райан Холлинз: «Диллон Брукс создал культуру «Рокетс»

Бывший игрок НБА рассказал о влиянии защитника на раздевалку «Хьюстона».

Райан Холлинз работает комментатором на матчах «Рокетс».

«Диллон Брукс – один из самых скромных, уважаемых и просто крутых партнеров по команде, которых только можно найти. За кулисами он невероятно терпелив и поддерживает партнеров. Он действительно заботится о своих.

«Рокетс» не пытались его контролировать. Они сказали: «Будь собой. Веди нас к победам». И это окупилось. Он, пожалуй, был нашим лучшим снайпером и лучшим защитником. Диллон задал тон. Он поднял планку. И остальная команда последовала за ним.

Фред Ванвлит – это нападение, Диллон Брукс – защита, а культура – это все, что между ними», – рассказал Холлинз.