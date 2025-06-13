Райан Холлинз: «Диллон Брукс создал культуру «Рокетс»
Бывший игрок НБА рассказал о влиянии защитника на раздевалку «Хьюстона».
Райан Холлинз работает комментатором на матчах «Рокетс».
«Диллон Брукс – один из самых скромных, уважаемых и просто крутых партнеров по команде, которых только можно найти. За кулисами он невероятно терпелив и поддерживает партнеров. Он действительно заботится о своих.
«Рокетс» не пытались его контролировать. Они сказали: «Будь собой. Веди нас к победам». И это окупилось. Он, пожалуй, был нашим лучшим снайпером и лучшим защитником. Диллон задал тон. Он поднял планку. И остальная команда последовала за ним.
Фред Ванвлит – это нападение, Диллон Брукс – защита, а культура – это все, что между ними», – рассказал Холлинз.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: rg.org
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