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«Лейкерс» будут готовы принять любые условия Леброна Джеймса, если он выйдет из текущего контракта

Леброну Джеймсу предстоит принять решение по поводу ближайшего будущего.

Звездный форвард может воспользоваться опцией на 52,5 миллиона долларов на следующий год или обсудить новое соглашение.

Репортер Энтони Ирвин поинтересовался, будет ли клуб пытаться понизить максимальный контракт Джеймса во втором случае.

«Мы не поступаем так с нашими суперзвездами», – сообщил журналисту источник внутри организации. Ирвин полагает, что «Лейкерс» будут готовы согласиться с любыми возможными требованиями Джеймса по следующему контракту (по схеме «1+1») и могут в лучшем случае рассчитывать на небольшую скидку для выхода из налоговой зоны и упрощения работы на рынке обменов.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube инсайдера Йована Бухи
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