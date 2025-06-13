Штрафной бланк, выписанный Леброну Джеймсу за нарушение ПДД, был продан за 8500 долларов
Штраф, выписанный более 20 лет назад, обогатил владельца на неплохую сумму.
На аукционе был продан штрафной лист, датированный 1 марта 2003 года, с подписью 18-летнего Леброна Джеймса.
Джеймс получил наказание за то, что ездил на подаренном ему матерью Hammer H2 без заднего номерного знака.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
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