Штрафной бланк, выписанный Леброну Джеймсу за нарушение ПДД, был продан за 8500 долларов

Штраф, выписанный более 20 лет назад, обогатил владельца на неплохую сумму.

На аукционе был продан штрафной лист, датированный 1 марта 2003 года, с подписью 18-летнего Леброна Джеймса .

Джеймс получил наказание за то, что ездил на подаренном ему матерью Hammer H2 без заднего номерного знака.