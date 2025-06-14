Беннедикт Матурин о смазанных в концовке штрафных: «Все, что я могу, – это забросить их в следующий раз»

Защитник «Пэйсерс» реализовал лишь 1 бросок с линии из 4 в клатче.

За 24 секунды до конца 4-го матча финальной серии при счете 107:103 в пользу «Тандер» Матурин получил право на 2 штрафных броска, но смазал оба. Спустя 5 секунд игрового времени при счете 108:103 защитник снова вышел на линию, реализовав 1 из 2 бросков.

«Это тяжело. Я обычно забиваю такие штрафные, и мне нравится реализовывать их в напряженные моменты. Все, что я могу, – это забросить их в следующий раз», – сказал Матурин.

За последние 3 минуты 20 секунд матча «Оклахома» попала 7 из 8 штрафных, а «Пэйсерс» – 1 из 4.

«Они исполнили 38 штрафных, и это было проблемой. Попали 34 из 38. У нас было 33, и мы реализовали 25. Они промахнулись четыре раза, мы – восемь. Разница в четыре броска существенна», – сказал главный тренер «Индианы» Рик Карлайл .