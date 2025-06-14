«Оклахома» установила рекорд НБА по набранным за сезон очкам с учетом плей-офф

«Тандер» вошли в историю.

Перед 4-й игрой финала НБА против «Индианы» им требовалось набрать 68 очков для достижения рекорда. Он был установлен после штрафного броска Шэя Гилджес-Александера за 6.09 до конца третьей четверти.

По итогам матча «Оклахома» набрала 111 очков, что довело сумму до 12205 очков.

Предыдущий рекорд принадлежал «Голден Стэйт » (12 161 очко в 104 играх сезона-2018/19). На момент матча у «Тандер» было 102 официальные игры в сезоне. (В декабре они набрали 81 очко в финале Кубка НБА против «Милуоки», но этот результат не учитывается в статистике сезона).

Если «Оклахома» выиграет титул, то станет четвертой командой в истории лиги с 84 победами за полный сезон. Ранее это удавалось только «Уорриорс» (88 побед в сезоне-2015/16), «Чикаго» (87, 1995/96) и снова «Чикаго » (84, 1996/97).