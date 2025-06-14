Паскаль Сиакам: «Нам не удавалось выйти на легкие броски. А те легкие броски, что были, мы смазали»
Форвард «Индианы» объяснил, что пошло не так в концовке.
«Мы находили броски, но не попадали. Они же забивали и часто пробивали штрафные. Мы просто не смогли правильно сыграть в концовке. Нам не удавалось выйти на легкие броски. А те легкие броски, что были, мы смазали», – заключил Сиакам.
«Пэйсерс» проиграли четвертую четверть 4-го матча финала со счетом 17:31.
15 из 18 бросков «Индианы» за этот отрезок были с сопротивлением.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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