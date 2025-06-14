  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Паскаль Сиакам: «Нам не удавалось выйти на легкие броски. А те легкие броски, что были, мы смазали»
0

Паскаль Сиакам: «Нам не удавалось выйти на легкие броски. А те легкие броски, что были, мы смазали»

Форвард «Индианы» объяснил, что пошло не так в концовке.

«Мы находили броски, но не попадали. Они же забивали и часто пробивали штрафные. Мы просто не смогли правильно сыграть в концовке. Нам не удавалось выйти на легкие броски. А те легкие броски, что были, мы смазали», – заключил Сиакам.

«Пэйсерс» проиграли четвертую четверть 4-го матча финала со счетом 17:31. 

15 из 18 бросков «Индианы» за этот отрезок были с сопротивлением.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?2945 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Паскаля Сиакама
logoИндиана
logoОклахома-Сити
logoПаскаль Сиакам
logoНБА плей-офф
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чарльз Баркли: «Серия, считай, закончена»
14сегодня, 11:27
«Люди в Индиане не должны сталкиваться с нехваткой продовольствия». Рик Карлайл использует финал НБА, чтобы привлечь внимание к проблеме доступности еды в штате
2сегодня, 11:09
Беннедикт Матурин о смазанных в концовке штрафных: «Все, что я могу, – это забросить их в следующий раз»
3сегодня, 10:31
Главные новости
ЦСКА официально подписал Антониуса Кливленда
252 минуты назад
Чарльз Баркли: «Серия, считай, закончена»
14сегодня, 11:27
«Оклахома» установила рекорд НБА по набранным за сезон очкам с учетом плей-офф
сегодня, 10:47
Беннедикт Матурин о смазанных в концовке штрафных: «Все, что я могу, – это забросить их в следующий раз»
3сегодня, 10:31
Лэй-ап с зависанием в воздухе Тайриза Халибертона стал лучшим моментом 4-го матча финала
сегодня, 09:46Видео
Шэй Гилджес-Александер: «Когда я был ребенком и бросал мяч у себя во дворе, я отсчитывал секунды, представляя себя в клатче»
7сегодня, 07:53
Рик Карлайл: «Мы просто стали слишком статичными. Мяч не двигался достаточно быстро»
6сегодня, 07:27
Как в спорте появились чемпионские перстни?
сегодня, 07:00Спецпроект
НБА. Финал. 35 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Пэйсерс» в четвертом матче
370сегодня, 06:45
Шэй Гилджес-Александер стал первым игроком с 1962 года, кто закончил матч финала с 35+ очками и 0 передач
5сегодня, 06:41
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. 1/2 финала. «Валенсия» сыграет с «Тенерифе» в 3-м матче серии
156 минут назад
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» примет «Анадолу Эфес» в решающем матче серии
56 минут назад
Чемпионат Италии. Финал. «Брешия» встретится с «Виртусом» во 2-м матче серии
56 минут назад
Женская НБА. «Индиана» примет «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
56 минут назад
«Люди в Индиане не должны сталкиваться с нехваткой продовольствия». Рик Карлайл использует финал НБА, чтобы привлечь внимание к проблеме доступности еды в штате
2сегодня, 11:09
Тренер УГМК Александр Лисичкин: «У Олаири Косу есть вот эта чуйка от Денниса Родмана, где нужно оказаться, чтобы подобрать мяч»
1сегодня, 10:04
Чарльз Баркли: «Единственный минус в том, что Карлайл выиграет чемпионат, – «Никс» запросят разрешение на переговоры с ним»
сегодня, 07:02
Дом в Тель-Авиве, где живет Димитрис Итудис, не был разрушен в результате авиаудара Ирана
28сегодня, 05:30
Остин Риверс: «Тибодо плохо со мной обращался»
10сегодня, 05:17
«Могу одновременно делать несколько вещей». Стивен Эй Смит раскладывал пасьянс во время четвертого матча
2сегодня, 04:46Фото